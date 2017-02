Met Me At Go!, el videojuego inspirado en M83

Si hablamos de M83, a todos nos viene a la cabeza su mayor hit Midnight City, pero recordemos que el año pasado la banda liderada por Anthony González lanzó su último álbum Junk, cuyo mayor éxito fue el sencillo Go!, una colaboración con el guitarrista Steve Vai, uno de los héroes de infancia de González y la cantante Mai Lang.

Ahora, Kurt Feldman ha creado un remix en 8-bit este Go! como parte del lanzamiento de un videojuego online llamado Meet Me At Go!,que forma parte del proyecto Music x Technology desarrollado por Microsoft, en el que aprovecha la tecnología a través de la colaboración con diferentes artistas. El remix de Feldman aparece en el soundtrack de este videojuego, que según explican es una experiencia directamente salida de los 80, en la que los jugadores se ven inmersos en una vertiginosa carrera automovilística, que va a la misma velocidad del tempo de la música, a través de un paisaje retro-futurista.

El remix de 8 bits aparecerá también en una edición limitada de vinilo azul de 12″, que será lanzado el 14 de abril. El EP también incluye otro remix de la canción Deakin de Animal Collective, junto con una cara B inédita llamada Altered Love, en colaboración con Mai Lan.