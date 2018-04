Melody’s Echo Chamber anuncia por fin su segundo disco

Años, seis en concreto, llevan esperando los seguidores de la francesa Melody Prochet una revalida de su debut. Pues bien, Melody’s Echo Chamber, el proyecto encabezado por la deliciosa voz de Prochet, acaba de anunciar la publicación del sucesor del aclamado disco homónimo de 2012.

Hace un año, la artista sorprendía lanzando un nuevo single que vendría incluido en su segundo álbum de estudio. Cross My Heart era la primera canción de Melody’s Echo Chamber desde 2014. Se anunció que llegaría en un trabajo denominado Bon Voyage, pero finalmente no se produjo su lanzamiento en 2017.

Después de tanto tiempo, por fin, Melody’s Echo Chamber editarán el próximo 15 de junio la mencionada referencia. La obra cuenta con un total de siete piezas, entre ellas Cross My Heart y el tema compartido en 2014, Shirim. A estos adelantos se suma ahora Breath In, Breath Out, cuyo vídeo acaba de ver la luz.

Tracklist de ‘Bon Voyage’

1. Cross My Heart

2. Breathe In, Breathe Out

3. Desert Horse

4. Var Har Du Vart

5. Quand Les Larmes D’un Ange Font Danser La Neige

6. Visions Of Someone Special, On A Wall Of Reflections

7. Shirim