Me and the Bees vuelven con su tercer disco, “Menos mal”

Gracias a Me and the Bees, se acabaron los días grises y el largo invierno. Su nuevo disco, Menos mal, supone la consolidación definitiva de su formación como power trío que, a veces, se convierte en cuarteto gracias a la colaboración regular de Guille Caballero (Els Surfing Sirles, Joan Colomo) a través de quince canciones “cálidas que pocas veces superan los dos minutos de duración y que se enganchan a tu piel como si el verano no acabara nunca”.

Este nuevo trabajo se publicará el próximo 24 de marzo en España y el 7 de abril en UK, Europa y USA, y ya en noviembre pudimos escuchar el primer adelanto, Spinnin’, que os dejamos a continuación.

Menos mal, tercera referencia de la banda tras Fuerza bien y Mundo fatal, se ha grabado en los estudios Cal Pau de Sant Pere Molanta con la producción conjunta de Joan Colomo (Zeidun, La Célula Durmiente, The Unfinished Sympathy) y Dalmau Boada (Zeidun, Les Aus, The Cheese, Esperit!), junto a la masterización de la que se ha encargado Víctor Garcia en Ultramarinos Mastering.

Os dejamos con el tracklist final:

1. Feel Good

2. True Bypass

3. 21, 32, 45, 69

4. The Only One

5. Desire

6. On Fire

7. Pink

8. Spinnin’

9. I Do What I Wanna Do

10. If You

11. Lord

12. Stop

13. Sweet Darkest Night

14. Los Junquera

15. The Past is Back