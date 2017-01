Maximo Park lanza nuevo disco en abril

La banda de Newcastle acaba de anunciar que su sexto álbum de estudio, al que han llamado Risk to Exit, saldrá a la luz el 21 de abril. Han pasado más de dos años desde su último trabajo, Too Much Information (2014), y parece que ha sido el tiempo suficiente y necesario para reinventarse un poco. El LP ha sido grabado enteramente en los estudios Wilco’s de Chicago durante este otoño.

Según el vocalista Paul Smith, este disco ha sido un intento de escribir más sobre lo que está sucediendo en el mundo actualmente: “queríamos hacer algo que tuviera un buen ritmo, sólido, y que tuviera letras con mayor conciencia social”, contó a Radio X. Al parecer, el grupo publicó también el que sería el primer single, homónimo al álbum, pero el vídeo ha desaparecido de YouTube. Sin embargo, el sencillo puede escucharse a través de diversas plataformas, aquí. Tiene un estilo marcado por una enérgica batería y una armonía un poco vintage de fondo.

Aunque Paul Smith admite que no le gusta hablar de “funk” para calificar su música, ha reconocido que a él le gusta el funky y eso influye en su obra de alguna forma. No obstante, ha advertido que no hay que tomarse el single como anticipo de lo que vamos a encontrar en el disco. Él mismo lo ha calificado de “pista falsa”.

Para terminar la lista de noticias: habrá gira. Por ahora, Maximo Park ha publicado una lista sólo con 11 ciudades británicas que visitará en mayo a partir del día 5. Habrá que esperar para ver si se unen más países a su agenda.

Canciones de Risk to Exit: