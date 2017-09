Mavis Staples anuncia un nuevo álbum compuesto y producido por Jeff Tweedy

Mavis Staples, la famosa cantante de góspel y soul nacida en 1940 en Chicago, ha vuelto a unir sus fuerzas con el compositor y líder de Wilco Jeff Tweedy para dar a luz un nuevo álbum, If All I Was Was Black, que saldrá a la venta el próximo 17 de noviembre de mano de la compañía discográfica estadounidense ANTI-.

If All I Was Was Black se convertirá en la tercera colaboración de Mavis con el líder de Wilco. Su primera asociación en 2010, You Are Not Alone, ganó un premio Grammy al mejor álbum de música Americana. Su segundo trabajo juntos en 2013, One True Vine, también fue nominado a los mismos premios.

Esta es la primera vez que Tweedy ha compuesto el álbum en su totalidad. Una colección de 11 canciones originales para la legendaria voz de Mavis, donde se abordan temas de alta carga política que responden al clima racial y político contemporáneo. “No nos queremos unos a otros como deberíamos”, ha dicho Mavis. “Algunas personas están diciendo que quieren hacer grande el mundo de nuevo, pero nunca perdimos nuestra grandeza”.

La lista de canciones del nuevo álbum If All I Was Was Black es la siguiente:

Little Bit If All I Was Was Black Who Told You That Ain’t No Doubt About It (feat. Jeff Tweedy) Peaceful Dream No Time for Crying Build a Bridge We Go High Try Harder All Over Again

Además, al arranque de esta noticia podemos escuchar el primer single If All I Was Was Black, que da título al álbum. Staples ha anunciado también recientemente que se embarcará en una gira acompañando a Bob Dylan por América del Norte desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre.

La cantante publicó en 2016 su último trabajo Livin ‘on a High Note, y este año la hemos podido escuchar colaborando con Arcade Fire en la canción I Give You Power.