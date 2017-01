Matthew E. White y Flo Morrissey versionan a la Velvet Underground

Hace unas semanas os hablábamos del proyecto conjunto0 que iba a unir a Matthew E. White y Flo Morrissey para lanzar un álbum de versiones que se titulará Gentlewoman, Ruby Man. Se trata de 10 canciones que saldrán a la venta este viernes 13 de enero y en el que podemos disfrutar de versiones como la que hoy escuchamos. Se trata de Sunday Morning de The Velvet Underground, un ejemplo de lo que estamos por escuchar en unos días y que incluirán sus propias interpretaciones de artistas como Frank Ocean, Leonard Cohen, James Blake y muchos más.

Hasta ahora, hemos escuchado tres adelantos, ya que esta versión de la Velvet Underground se suma a Look At What The Light Did de Little Wings y Grease de los Bee Gees Por si acaso queréis saber más sobre este lanzamiento, os dejamos a continuación el tracklist completo.