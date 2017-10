“Matter of Time”, primer single del disco póstumo de Sharon Jones

Se cumple casi un año de la muerte de la célebre cantante estadounidense de soul y funk a causa de un cáncer de páncreas, y casi en el primer aniversario saldrá a la venta su disco Soul of a Woman, que la artista dejó grabado antes de morir. Lo publica Daptone Records y viene co-firmado, como siempre, por su banda The Dap-Kings.

Soul of Woman toma el relevo de It’s a Holiday Party, disco navideño que la cantante lanzaba en 2015, y de Give People What They Want, su último trabajo acompañada por The Dap-Kings hasta la fecha.

Además, el anuncio de este álbum llega acompañado de su primer single Matter of Time, que busca dar un mensaje de esperanza al mundo: ”Juntos nos haremos más fuertes”, se puede escuchar en la canción.

El videoclip de Matter of Time está compuesto por imágenes de archivo de Jones de gira en sus últimos meses de vida.

Tracklist de Soul of a Woman:

01 Matter of Time

02 Sail On

03 Just Give Me Your Time

04 Come and Be a Winner

05 Rumors

06 Pass Me By

07 Searching for a New Day

08 These Tears (No Longer for You)

09 When I Saw Your Face

10 Girl (You Got to Forgive Him)

11 Call on God