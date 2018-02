Matt Berninger, de The National, protagonizará su propio programa de televisión

Matt Berninger, líder de The National, ha revelado en una entrevista para Double J Radio (Australia) que está creando un programa de televisión junto a su hermano, Tom Berninger, su mujer, la escritora Carin Besser y el director Trent O’Donnell.

El programa estaría protagonizado por ellos mismos y trataría sobre su vida, siguiendo el tono del documental que realizó Tom Berninger, Mistaken For Strangers, sobre la gira de The National que publicaron junto el álbum Trouble Will Find Me en 2013.

Además este nuevo proyecto también incluirá a su compañero de banda Aaron Dressner, quien ayudará en la producción de la serie.

“Es algo que hemos estado planeando durante un tiempo”, comentó Matt a Double J Radio. “Yo me interpreto a mi mismo y mi hermano interpreta a mi hermano, Tom no puede interpretar a nadie más, pero el resto está completamente lanzado. En la serie estoy en una banda. Aaron ayudó con el casting de la banda, son un grupo de chicos de diferentes bandas a los que hemos conocido y con los que hemos sido amigos durante mucho tiempo”.

Por lo que sabemos este proyecto esta en proceso de creación, y los mismos Matt y Aaron confirmaron en la entrevista que no llegaría a ver la luz este mismo año, así que tendremos que esperar un poco mas para verlo.

Mientras, el grupo sigue de gira con su último álbum Sleep Well Beast, en la que podremos verles actuar en España en el Festival Primavera Sound de Barcelona.