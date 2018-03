Mastersystem presenta “Notes On A Life Not Quite Lived”, un adelanto de su primer álbum “Dance Music”

Mastersystem ha presentado Notes Notes On A Life Not Quite Lived, un adelanto de su álbum debut Dance Music, que verá la luz el próximo 6 de abril. El grupo formado por Scott y Grant Hutchison (Frightened Rabbit), Justin y James Lockey (Minor Victories) y Editors, muestra en el simpático y entrañable vídeo de On A Life Not Quite Lived la historia de dos niños que sueñan con ser estrellas de rock.

Primeras impresiones sobre el nuevo álbum

Scott Hutchinson, líder de Frightened Rabbit, ha mostrado su visión acerca de Dance Music. Cuenta que han logrado un sonido que le retrotrae a su propio pasado, y que muestra en cierto modo su sensación de estar un tanto a la deriva. A pesar de esta visión tan nostálgica, Hutchinson afirma que pretende no pensar demasiado y disfrutar de la música, que es de lo que verdaderamente se trata.

Antes de la gira tras la publicación de Dance Music, Frightened Rabbit prepara una gira por Reino Unido por el aniversario de su álbum de culto The Midnight Organ Fight, y The Editors preparan el lanzamiento de su álbum Violence.

Os dejamos con Notes On A Life Not Quite Lived, de Mastersystem.