Massive Attack abandona Facebook por el escándalo de Cambridge Analytica

El escándalo de la filtración de millones de datos privados de usuarios de Facebook a través de Cambridge Analytica ha llegado a la música. Una de las bandas más política y socialmente activas del panorama, Massive Attack, ha anunciado su decisión de retirarse al menos temporalmente de facebook debido a, en sus palabras, su “continuada despreocupación por la privacidad, su falta de transparencia, y su desprecio por asumir su responsabilidad“.

In light of FB’s continued disregard for your privacy, their lack of transparency and disregard for accountability – Massive Attack will be temporarily withdrawing from FB

— Massive Attack (@MassiveAttackUK) March 21, 2018