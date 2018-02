Mark Stoermer estrena nuevo single

El bajista de la banda de Las Vegas, The Killers, tiene nuevo proyecto en marcha como solista. Mark Stoermer editó a finales de 2017 su tercera referencia en solitario, Filthy Apes And Lions. El 17 de noviembre salió a la venta el disco, que contaba con un total de nueve piezas.

Tras rescatar dos sencillos del álbum (Dwarfish Trumpet Blues y la homónima), el turno ahora es de The Perennial Legend of Dr. Mabuse. Además, ha estrenado un intrigante videoclip para el tema. Las imágenes de la grabación remiten a la serie estadounidense The Twilight Zone. La voz de Stoermer está superpuesta con espejismos de su propio rostro.

El proceso de creación de este último trabajo del bajista y el del reciente Wonderful Wonderful de The Killers, tuvieron lugar de forma simultanea. Aún así, en 2016 el grupo y él confirmaron que no seguiría de gira con la banda, aunque permanece como miembro oficial de la formación de Nevada.