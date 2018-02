Mark Pritchard anuncia su nuevo disco “The Four Worlds”

Mark Pritchard vuelve esta primavera con The Four Worlds, concretamente el 23 de marzo, una colección de ocho temas donde sigue explorando los mundos sónicos hallados en su obra de 2016 Under The Sun. También nos vuelve a remitir a ese disco la renovada colaboración con el artista visual Jonathan Zawada. El zénit de esta colaboración es un vídeo de trece minutos en el que el vídeo y el audio del dúo conquista paisajes de otro planeta y del que ya podemos ver un extracto con el tema Come Let Us feat. Gregory Whitehead.

En The Four Worlds también participan poetas y músicos underground: la heroína psicodélica de Colorado The Space Lady (en la canción S.O.S.) y el artista radiofónico de culto de los 80 Gregory Whitehead, (en Come Let Us). También podemos escuchar parte de la colección de instrumentos inusuales de Mark: una sierra en Parkstone Melody II, o el esotérico waterphone, que aporta una aire “Kubrick” al tema The Four Worlds. Glasspops, tema en el que Pritchard lleva trasteando cinco años, fue grabado en un refugio antiaéreo en Hamburgo.

Recordemos que Mark Pritchard lleva publicando música con distintos proyectos desde hace casi tres décadas (Global Communication, Reload, Africa Hitech, Harmonic 313, Harmonic 33, por nombrar algunos). En 2016 publicó su aclamado Under The Sun. Mark Pritchard se ha rodeado de Thom Yorke, Linda Perhacs, The Space Lady, Bibio, o Clark y recientemente giró con James Blake por todo el mundo.

En cuanto a Jonathan Zawada, es un artista multidisciplinar, conocido por su aproximación única al arte y el diseño. Combinando técnicas analógicas y digitales, muestra el juego de ida y vuelta entre el trabajo físico y manual y los procesos digitales e incorpóreos. La práctica artística de Zawanda, con raíces en el diseño web, el código y la animación, ha evolucionado hacia el diseño gráfico, la ilustración y la dirección de arte, y ahora también incorpora diseño objetual, escultura, vídeo, instalación y pintura. Su obra ha recibido los premios ARIA, D&AD y MAPDA, y ha sido expuesta en Los Angeles, San Francisco, Sydney, Barcelona, Tokyo y Paris.