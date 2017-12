Mark Kozelek felicita las Navidades anunciando numerosos proyectos para 2018

Un aplauso para Mark Kozelek, quien ha aprovechado su felicitación navideña para darnos buenas noticias de cara al año 2018. Lo más divertido de todo es que, a pesar de que este año había decidido tomarse algo así como un descanso, finalmente ha sacado nada menos que cuatro álbumes, y además el veterano músico ya tiene grabados otros dos discos que saldrán a la venta en 2018.

Según nos cuenta, ambos saldrán bajo la firma Sun Kil Moon y serán muy diferentes. El primero fue grabado en habitaciones de hotel en San Francisco durante todo el año, con equipos móviles, la mayoría grabados en una guitarra Fender Jazzmaster de 1960. De hecho, el autor cuenta que fue grabado en los hoteles para tomar un descanso de la atmósfera oscura y sin ventanas de los estudios, y para ver cómo los entornos de grabación atípicos afectarían a su música. Según sus planes, el título del álbum y la lista de canciones se anunciarán para febrero, antes de su publicación prevista para el próximo verano.

El segundo álbum fue compuesto durante la gira de Sun Kil Moon en noviembre de este año, parcialmente grabado en Copenhague durante la misma, y también en Hyde Street Studios en San Francisco después de regresar a su casa a principios de diciembre. Las letras fueron escritas en trenes y aviones y la música fue escrita rápidamente durante las pruebas de sonido de diversas citas en directo. Según Kozelek, el álbum contará con tres versiones de Come On Get Happy de The Partridge Family en honor al fallecido David Cassidy, Rock ‘N’ Roll Singer de AC / DC en honor al difunto Malcolm Young y Chapter 87 de la novela de John Connolly He, puesta a la música. Para escuchar este disco, que va a ser mezclado estas semanas, tendremos que esperar casi un año, probablemente a principios de noviembre de 2018.

Si todo esto os parece poco, también confirma que se encargará de la banda sonora para la película de James Franco The Pretenders.

Desde luego, en 2018 vamos a tener Mark Kozelek o Sun Kil Moon para rato. Y nosotros encantados.