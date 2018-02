Mark Kozelek anuncia nuevo álbum y comparte dos nuevas canciones

El cantante y guitarrista Norteamericano, Mark Kozelek ha anunciado un nuevo álbum. Este proyecto tiene como título su propio nombre y llegará el 11 de mayo a través de la discográfica, Caldo Verde. Sigue su grabación colaborativa de octubre llamada Mark Kozelek con Ben Boye y Jim White.

Además, Kozelek ha compartido en su web oficial dos canciones de su álbum llamadas This Is My Town y My Love For You Is Undying, y seguido aparece la lista oficial de canciones de su disco. El disco fue grabado en el estudio San Francisco’s Hyde Street y en dos hoteles. Kozelek toca todos los instrumentos, exceptuando la batería que corre a cargo de Steve Shelley en la canción Sublime.

Las canciones pertenecientes al nuevo álbum, Mark Kozelek son:

01 This Is My Town

02 Live In Chicago

03 The Mark Kozelek Museum

04 My Love For You Is Undying

05 Weed Whacker

06 Sublime

07 Good Nostalgia

08 666 Post

09 The Banjo Song

10 Young Riddick Bowe

11 I Cried During Wall Street