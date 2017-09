Marilyn Manson sabe dónde vivimos y nos lo recuerda en su nuevo single

Marilyn Manson está de vuelta con un nuevo single de título amenazador, We Know Where You Fucking Live, que estrenó ayer en el programa Beats 1 de Zane Lowe. Se trata de un adelanto del que será su décimo álbum de estudio, Heaven Upside Down, y cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 6 de octubre.

Igualmente, Manson ha publicado recientemente el tracklist completo de este nuevo trabajo, con el que busca “nuevas ambiciones musicales”.

1. ‘Revelation #12’

2. ‘Tattooed in Reverse’

3. ‘WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE’

4. ‘SAY10’

5. ‘KILL4ME’

6. ‘Saturnalia’

7. ‘JE$U$ CRI$IS’

8. ‘Blood Honey’

9. ‘Heaven Upside Down’

10. ‘Threats of Romance’

Manson estará de gira por toda Europa este invierno, aunque parece habérsele olvidado España al elegir las fechas. Si de todos modos os apetece viajar con esta excusa y disfrutar de su directo, os dejamos las fechas completas:

Noviembre

Martes 14 – Annexet Estocolmo, Suecia

Miércoles 15 – HAL 14 Elsingnore, Dinamarca

Jueves 16 – Sporthalle Hamburgo, Alemania

Sábado 18 – Zenith Munich, Alemania

Domingo 19 – Tip Sport Arena Praga, República Checa

Lunes 20 – Gasometer Viena, Austria

Miércoles 22 – Pala Alpitour Turín, Italia

Jueves 23 – Samsung Hall Zurich, Suiza

Sábado 25 – Velodrom – UFO Berlín, Alemania

Miércoles 29 – Mitsubishi Electric Hall DUSSELDORF, Alemania

Diciembre

Sábado 2 – Forest National Bruselas, Bélgica

Lunes 4 – O2 Academy Manchester, Reino Unido

Martes 5 – O2 Academy Glasgow, Reino Unido

Miércoles 6 – Civic Theater Wolverhampton, Reino Unido

Viernes 8 – Newport Center Newport, Reino Unido

Sábado 9 – SSE Wembley Arena Londres, Reino Unido