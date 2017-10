Marilyn Manson hospitalizado por un accidente en el escenario

El artista de Ohio Marilyn Manson ha sido hospitalizado en Nueva York hace unas horas. El norteamericano se encontraba dando un concierto en Hammerstein Ballroom cuando parte del escenario se le vino encima.

Un representante del cantante ha afirmado que “Manson sufrió una lesión al final de su show en Nueva York y que está siendo tratado en un hospital local”. El accidente ocurrió aproximadamente a la hora de comenzar su actuación que se detuvo de inmediato. Marilyn Manson quedó tendido en el suelo varios minutos aun ya habiéndose retirado el decorado. Las imágenes hablan por sí mismas. Una combinación entre la imprudencia de Manson y la insuficiente sujeción del la torre que formaba parte del decorado han dado como resultado esta tragedia temporal.

No hace mucho que Manson se rompió el tobillo tras bajar al público mientras interpretaba su éxito The Beautiful People. (Más imágenes del incidente de Nueva York debajo)

