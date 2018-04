Esta semana todo el mundo ha estado hablando de la impresionante actuación de Beyoncé como cabeza de cartel del festival de Coachella, pero no olvidemos que el festival de California ofrece una gigantesca variedad de conciertos a lo largo de los dos fines de semana en los que se desarrolla.

De hecho, los artistas ya están de nuevo subiendo a los escenarios, y en el caso de grupo de metal XJapan, contarán con un invitado muy especial en el escenario, nada menos que Marilyn Manson.

Por si la presencia del cantante no aportase suficiente morbo a la actuación, ha comentado en Twitter que pensaba que nunca volvería a tocar en Coachella, ya que hace unos años fue desterrado del mismo. Lo que desconocemos son las razones que llevaron a que la organización tomase esa decisión, pero después de leer sus tweets, estamos deseando enterarnos del porqué.

¿Levantarán el castigo este fin de semana y se podrá producir la colaboración o tendremos sorpresa / conflicto de última hora? Atentos a la jornada del sábado 21…

I never thought I would play at a festival I was banned from. But… Yoshiki invited me to join the stage with XJAPAN. You don’t want to miss this one

— Marilyn Manson (@marilynmanson) 18 de abril de 2018