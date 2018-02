Manic Street Preachers comparten canción de su nuevo álbum

La banda galesa Manic Street Preachers han compartido una nueva canción llamada Distant Colours, perteneciente a su nuevo álbum, Resistance Is Futile. Esta canción fue grabada en os estudios al igual que su single Door to the River cerca de Newport. El nuevo disco ha sido descrito como “Melancolía en pantalla grande”.

Esta sigue a la compilación de álbumes de acústica como Rewind The Film, y su disco ecléctico Futurology. El nuevo será lanzado de la mano de Columbia/Sony el 13 de abril de este año y si eres un super fan de esta banda, puedes comprar por adelantado su álbum aquí.

El principal compositor y guitarrista de la banda, Nicky Wire, habló en una entrevista para el medio NME, sobre Resistance Is Futile. “Hay un sentimiento distopico en muchas cosas. He estado bloqueado un poco en encontrar una inspiración. No se si tu tienes el tiempo de dejar que pase de forma natural nunca más. No quiero ser acribillado en un vacío del cual no puedo explicar”, explica Wire.

El músico también declaró que estuvo durante un tiempo asolado por la duda de si lo estaba haciendo mal o si el era alguien relevante. “Desearía poder ser realmente seguro a cuando tenia 19 años. Es solo que no me siento de la misma manera más”, dijo el guitarrista. Sin embargo, el hecho de que estén los tres en el grupo creando cosas para estimular a la gente como lo sienten ellos, hace que sigan juntos.