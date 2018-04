Manic Street Preachers se incorporan al 4ever Valencia Fest

La banda galesa, que hace tan sólo unos días estrenaba su nuevo disco Resistance is Futile, estará los próximos días 29 y 30 de junio en el recinto de La Marina de València para la primera edición de este festival.

De este modo, el cartel del 4ever Valencia Fest cuenta ya con Simple Minds, The Prodigy, The Cult, Santiago Auserón + Sexy Sadie,The Jesus and Mary Chain y Kaiser Chiefs. Todos ellos, junto a nuevos nombres que se desvelarán próximamente, pondrán la mejor banda sonora posible a esta primera edición de 4ever Valencia Fest.

Por cierto, la actuación de Manic Street Preachers será el sábado 30 de junio. Los abonos ya están a la venta en Ticketmaster. Toda la información disponible en la web del festival.