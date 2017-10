Mando Diao anuncian gira por España en febrero

Se prevé un febrero cargado de conciertos por estos lares. Además de Jake Bugg, los suecos Mando Diao también han programado un mini-tour por España para presentar Good Times, octavo álbum de estudio de la formación nórdica. Lo harán después de su paso este verano por el Mundaka Festival y el Low Festival a finales del mes de julio.

Tras aquel sintético Aelita de 2014, lo nuevo de la banda recupera un poco el sonido adictivo con el que lograron el éxito a mediados y finales de la década pasada. Temas de esa época como Dance With Somebody, Down In The Past o Long Before Rock ‘n’ Roll seguro que calientan el ambiente en las cuatro jornadas de su gira española.

En concreto, las fechas elegidas han sido las siguientes: el 21 de febrero en la Sala Apolo de Barcelona, el 22 en la Riviera madrileña, el 23 en la Albeniz de Gijón y el 24 cerrarán el tour en la Capitol de Santiago de Compostela.

Las entradas para los conciertos se podrán adquirir a partir del 6 de octubre a través de los puntos de venta de Ticketmaster y Live Nation. En el caso de Gijón, también existen las siguientes opciones: Librería Paradiso, La Bomba Records y Neverstop.