Major Lazer regalan nuevo tema a sus seguidores

La formación de electrónica estadounidense, formada por Diplo, Jillionaire y Walshy Fire, ha compartido a través de Soundcloud una nueva pieza titulada Go Dung, que sirve para despedir el año artístico del trío. Durante el 2017 han editado un EP y han colaborado con varios artistas latinos.

La canción firmada por Major Lazer tiene aires de pop caribeño y colabora en ella la banda reggae de Trinidad y Tobago, Kes. Otra obra hecha para petarlo en las pistas de baile y con la que cierran el material editado a lo largo del año. No en vano, los creadores del hit superventas Lean On, han realizado el EP Know No Better, que contenía seis nuevas canciones.

El último, y tercer, álbum de estudio de la alineación fue el Peace Is The Mission de 2015. Desde entonces, su paso por el estudio ha sido sobre todo para firmar colaboraciones, como por ejemplo la que tuvo lugar hace unas pocas semanas. J. Balvin y Sean Paul se juntaron con el trío de electrohouse para lanzar el sencillo Buscando Huellas, perteneciente a su reciente EP. En él, también han participado Camilla Cabello, Travis Scott o Michael Montano, entre muchos otros.