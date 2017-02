Mad Cool Festival cierra cartel con una impresionante tanda de confirmaciones

El Mad Cool Festival acaba de anunciar los nombres con los que cierra el cartel de su segunda edición(bueno, aunque hay cuatro sorpresas finales que sabremos el 20 de febrero). Nada menos que Foals, Catfish And The Bottlemen, Quique González & Los Detectives, Slowdive, Savages, Cage The Elephant, SBTRKT (DJ Set), Fuel Fandango, Jagwar Ma, Floating Points (DJ Set), Depedro, Unkle, Neuman, Benjamin Booker, Junior Boys, WAS, Full, Star Slinger, Viva Suecia, Joseph, Anna Of The North, Los Zigarros, Sexy Zebras, Aurora & The Betrayers y Shinova. Casi nada, ¿verdad?

Eso, en cuanto a los grandes nombres, ya que habría que añadir las diez bandas ganadoras de Mad Cool Talent, que después de ser preseleccionadas por un jurado profesional, han resultado ser las más votadas por el público. Los elegidos finalmente han sido Cannibals, Not My Circus, Ganges, Veintiuno, The Amsterdammers, Fizzy Soup, Dear Audrey, Paracusia, Chelsea Boots y Nora Norman (como novedad de última hora, a los nueve inicialmente previstos hemos sumado un ganador más debido al empate entre dos finalistas).

La segunda edición de Mad Cool Festival se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio de 2017 en La Caja Mágica (Madrid). Contará con cuatro escenarios en la zona exterior del parking y un quinto interior; con horarios de 18:30 a 05:30 horas. Una vez más, el festival contará con diferentes espacios en los que distintas disciplinas artísticas convivirán e interactuarán.