Mad Cool 2018 traerá a Massive Attack tras ocho años de ausencia

El combo fundado por Grant “Daddy G” Marshall y Robert “3D” del Naja en 1987 en la ciudad portuaria de Bristol ha sido aclamados¡ por derecho propio como los padres del trip hop: un género en el que se aunaba una particular fusión de hip hop, cadencias de dub y reggae, melodías de soul, jazz, rock experimental y la vertiente más oscura y gomosa de la electrónica.

Desde que lanzaron el seminal Blue Lines (1991), Massive Attack llevan reinventando la cultura de club a través de himnos generacionales como Unfinished Sympathy, Protection, Teardrop o Paradise Circus y colaboraciones con artistas de la talla de Tricky, Tracey Thorn (Everything But The Girl), Madonna, Elizabeth Fraser (Cocteau Twins), Sinéad O’Connor, Damon Albarn (Blur, Gorillaz) o la leyenda del reggae Horace Andy.

A principios de 2016 publicaron el EP Ritual Spirit, su último trabajo hasta la fecha que incluía cuatro cortes inéditos. Tras una ausencia de ocho años en nuestro país, Mad Cool 2018 será la ocasión perfecta para volver a disfrutar del espectacular directo de Massive Attack: un viaje sensitivo que todos los fans de la música deberían de disfrutar, al menos, una vez en la vida.