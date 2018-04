Mad Cool 2018 escoge los 65 aspirantes a tocar en el festival

La iniciativa creada por el festival madrileño y Mahou ha dado a conocer los grupos que competirán por optar a tocar en el Mad Cool 2018. El jurado del evento musical, formado por profesionales del sector, ha sido el encargado de seleccionar los 65 grupos y solistas.

Desde este momento, todo el que quiera puede participar en la votación abierta en la página web del Mad Cool Talent. El próximo 2 de mayo se cerrará el plazo para votar. Después se conocerán los 15 proyectos emergentes que pasan a la final.

Todos ellos pelearán por un hueco en el próximo Mad Cool Festival en un evento que tendrá lugar en tres salas diferentes de Madrid los días 7, 8 y 9 de mayo.

El jurado será el encargado, una vez más, de deliberar qué nueve bandas acompañarán a Depeche Mode, Arctic Monkeys o Pearl Jam del 12 al 14 de julio. El 10 de mayo se conocerá el resultado final.

Los 65 aspirantes

Academie, Alberto&Garcia, All Toys, Alondra Galopa, Ambre, Ankli, Badlands, Beluga, Berlina, Black & Beat, Blanca Hernandez, Bleset, Blusa, Boxer, Candeleros, Dakil, Eclaire, Elder Shaker, Francis White, Frank’s White Canvas, FrioLento, Full Tones, Gyoza, Handshake, Harry and the Hendersons, Hayes & Y, Hey! Bastian, Hickeys, Indios y Banqueros, J.Rochester, Janire, Juanita Banana, Kaleido Scopes, Kishan, Kracauer, Liher, Los Coming Soon, Los Rambling, Marta Delmont, Marta Knight, Mavica, MissDandy, Mokumoku, My Expansive Awareness, Naranja, New Pull, Nixon, No Crafts, Noise Box, North State, Paranormales, PBSR, Penny Necklace, Pheromone Blue, Poolshake, Raro, Repion, Rex Krammer, Steve Umculo, The Niftys, The Views, Tourjets, Travis Birds, Whywhyka y Young Forest.