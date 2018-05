Mac DeMarco estrena delicioso tema instrumental: “Eternally 12”

Mac DeMarco es uno de esos artistas que están completamente fuera de onda, hace lo que le gusta en cada momento y el público no hace más que apreciar todo material que estrena, desde 2 hasta el This Old Dog del pasado año pasando por el celebérrimo Salad Days. Sus canciones simples, su estética dejada y su estilo tan personal no ha hecho más que caigamos enamorados de este hombre, y Eternally 12 no es excepción.

Se trata de una canción inédita e instrumental interpretada mano a mano con Melanie Faye, una guitarrista que ha dado de qué hablar por su habilidad a la guitarra y el estilo tan suave que consigue aportar a las canciones que interpreta, todo en la línea de nuestro amigo Mac DeMarco, quien no pudo hacer más que contactar con ella para realizar un tema juntos, naciendo de esta forma Eternally 12, un tema suave con buenos juegos de guitarras bañados por ese estilo R&B tan particular de DeMarco que hace que caigamos rendidos ante esta fusión de personalidades.

Recordemos que DeMarco ha publicado por el Record Store Day de este año una recopilación de demos de su más reciente This Old Dog, así que tenemos dosis de este indie rock lo-fi para rato.