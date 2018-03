Mac DeMarco versiona a Beat Happening para el Record Store Day 2018 y anuncia Demos de This Old Dog

El cantante canadiense Mac DeMarco y el cantante y compositor Shamir han versionado canciones de la banda Beat Happening. Recordemos que se trata de una banda estadounidense de indie pop y twee pop procedente del estado de Washington y unos de los grupos pioneros del indie pop americano.

DeMarco, por su parte, ha versionado la canción Indian Summer y Shamir ha hecho un giro a la canción Run Down the Stairs. Estos covers serán lanzados en un vinilo de siete minutos titulado Beat Happening Covers. Saldrá el 21 de abril justo para celebrar el día internacional de las tiendas de discos: Record Store Day 2018.

Todo el dinero que se recoja de este lanzamiento será donado al proyecto Immigrant Defense. Beat Happening Covers es uno de los dos lanzamientos de Mac para el día de las tiendas de discos, ya que hará otro lanzamiento que será los demos de This Old Dog. Es una colección de los demos para su LP de 2017 de mismo nombre. Anteriormente, Mac lanzó dos colecciones de demos para 2, Salad Days y Another One.