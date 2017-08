Mac DeMarco comparte un nuevo vídeo de realidad virtual

El polifacético Vernor W.M. Smith IV, mejor conocido como Mac DeMarco, ha publicado el vídeo de This Old Dog, tema que da el nombre a su último álbum. El clip es obra del artista multimedia Rache Rossin y muestra una fusión del sentido del humor de DeMarco y CGI de primera generación.

Tras las ideas del músico canadiense y la psicodelia creada por Rossin está la mano de Pitchfork y la ayuda de Inception, ambas como productoras del mismo. This Old Dog contará pues con dos vídeos, uno estrenado en marzo y éste. El primero cuenta con la producción del propio DeMarco y en él se pueden ver humanos con máscaras de perro besándose a lo largo de Los Ángeles. El álbum es el cuarto de su discografía, siguiendo a Salad Days de 2014 y al mini álbum Another One, publicado en 2015. Este LP puede escucharse completo desde el 5 de mayo de este año.

El nuevo vídeo de This Old Dog puede verse en YouTube a través del canal de Pitchfork o con la aplicación de Inception para VR. Como es habitual en este tipo de clips es recomendable verlo más de una vez para poder explorar el mundo que han creado.