Mac DeMarco anuncia nuevo disco y adelanta dos canciones

El 5 de mayo de 2017 Mac DeMarco publicará su nuevo álbum This Old Dog y ya podemos escuchar 2 de sus temas, This Old Dog y My Old Man, que “muestran una nueva dirección musical y una mirada personal hacia la naturaleza de este disco.”

Esta vez su trabajo es más acústico y DeMarco lo explica así: “Parece acústico aunque no lo es. Soy italiano, así que podría decir que es un disco de rock italiano”. En el álbum solo hay una canción de guitarra eléctrica. Para el resto de los temas ha usado sobre todo la guitarra acústica, sintetizadores y un poco de drum machine.

DeMarco empezó a grabar el disco cuando se estaba mudando y quería acabarlo en poco tiempo, pero él mismo cambió de parecer: “Me di cuenta de que moverse a una nueva ciudad y empezar una nueva vida allí lleva su tiempo. Normalmente escribo, grabo y acabo los temas; ningún problema. Pero esta vez escribí los temas y ellos se quedaron. Cuando algo así pasa, llegas realmente a conocer las canciones. Fue una sensación diferente.”

En mayo DeMarco lanzará This Old Dog y empezará a dar algún concierto por Londres, Newcastle y Edimburgo; esperemos que no se olvide de España.