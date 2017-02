M.I.A., Peter Bjorn and John y Trentemøller, nuevos nombres para Mad Cool Festival

Confirmaciones brillantes para empezar la semana en el Mad Cool Festival: M.I.A., Peter Bjorn and John y Trentemøller, se suman a un cartel en el que únicamente queda una banda por confirmar antes de dar la programación por cerrada.

Recordemos que la segunda edición del festival se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio de 2017 en La Caja Mágica (Madrid) con las actuaciones destacadas de bandas como Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon, Foals, Alt-J, Wilco, Belle and Sebastian, Ryan Adams, Foster the People y muchos más. En total, serán cinco escenarios en Mad Cool, en los que todos estos nombres convivirán con artistas de otras disciplinas que irán desvelándose en las próximas semanas, y es que el festival madrileño quiere convertirse en una experiencia más allá de la música en la que diferentes actividades culturales compartan espacio y tiempo, haciendo de la cita madrileña algo único.

Si no te has hecho con las entradas, darte prisa porque se avecina un nuevo cambio de precio. El precio del abono de tres días se mantiene hasta el 1 de marzo o hasta agotar existencias, y a partir de esa fecha el precio serán 170 euros + gastos. Pero hasta entonces, así están las cosas: