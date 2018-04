Lykke Li anuncia su nuevo disco compartiendo los dos primeros singles

Lykke Li ya nos adelantó que preparaba algo bajo el revelador título So Sad So Sexy, y hoy hemos tenido la confirmación de que se trata del nuevo disco de la artista sueca, cuarto de su carrera y que saldrá a la venta el próximo 8 de junio.

Para presentarlo, dos nuevas canciones llamadas Deep End y Hard Rain, para las que ha contado con interesantes colaboradores. En el primer caso, el single ha sido producido por el colaborador de Kanye West Jeff Bhasker y el productor de Frank Ocean, Malay, con la colaboración del beatmaker T-Minus. Mientras tanto, para Hard Rain, la sueca ha contado con la ayuda del ex-Vampire Weekend Rostam.

Además de los dos singles presentación, incluimos el tracklist completo del álbum al final de la noticia.

Lykke Li – Hard Rain

Lykke Li – Deep End

Tracklist de So Sad So Sexy, nuevo disco de Lykke Li:

1 ‘Hard Rain’

2 ‘Deep End’

3 ‘Two Nights’ [ft. Aminé] 4 ‘Last Piece’

5 ‘Jaguars in the Air’

6 ‘Sex Money Feelings Die’

7 ‘So Sad So Sexy’

8 ‘Better Alone’

9 ‘Bad Woman’

10 ‘Utopia’