Lykke Li ha publicado su nuevo tema, titulado “So Sad So Sexy”

Lykke Li acaba de publicar el teaser de un nuevo tema titulado So Sad So Sexy. Antes de su nueva gira, que la llevará por festivales como All Points East o Biggest Weekend, Lykke Li ha querido compartir a través de su instagram un adelanto de sus nuevos proyectos.

El vídeo muestra unas imágenes en Súper 8. En ellas, aparece Li conduciendo contra la ciudad a oscuras. Hemos podido intuir el título gracias a las palabras finales, So Sad So Sexy.

Una cover con Ryan Gosling y la fundación de LIV, lo más destacado antes de este So Sad So Sexy

Tampoco es que Li haya estado muy activa de forma continua en estos últimos años. Desde que publicase en 2014 I Never Learn, sólo ha dado que hablar por dos hechos interesantes: la fundación de LIV, junto a miembros de Miike Snow, Peter Bjorn & John, y el productor Jeff Bhasker; y su cover de It’s Hard To Be Alone de Bob Marley, junto a Ryan Gosling. Esta cover fue grabada para la película Song To Song, en la que Li hace de amante de Gosling.

Escucha ya el adelanto de So Sad So Sexy, lo nuevo de Lykke Li.