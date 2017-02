Lucía Scansetti agota las entradas para su concierto en Madrid

Tras lanzar su primer disco Dimensions of Dialogue y girar por Europa junto a Sixto Rodriguez, protagonista de la película Searching for Sugar man, Lucía Scansetti regresa a España dentro del circuito Girando por Salas, pero tenemos una mala noticia si aún no tienes tu entrada, y es que ya ha vendido todo el papel para su concierto en el Teatro del Arte de Madrid.

Si no la conoces, Lucía Scansetti es una artista que se debate entre la dulzura pop, el ambiente más orgánico y la sinuosidad del folclore americano. Ha tocado junto a artistas de la talla de Quique González, Lucy Rose, David Fonseca, entre otros. y un largo etcétera, cautivando al público nacional e internacional con su fuerza y su elegancia.

Además, hay que destacar que Dimensions of Dialogue, su primer disco, tiene una curiosa inspiración, nada menos que “la idea de cómo a raíz de una conversación se desarrolla un diálogo paralelo en la cabeza de una de las personas que está manteniendo dicha conversación y las letras tratan controversias como la necesidad de salvar a alguien y ser a la vez el motivo de que ese alguien necesite ser salvado“.

Si eres uno de los afortunados que ya tienen su entrada, podrás disfrutar de su música este sábado 4 de marzo. Si no conocías a Lucía Scansetti hasta hoy, te invitamos a descubrir su música a continuación: