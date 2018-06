Low Festival anuncia su programación electrónica bajo el nombre ‘Beats by Low’

Prácticamente todos los festivales han decidido sumar a su programación habitual un cartel de interesantes propuestas electrónicas. Ahora podemos conocer cuál es la programación en este sentido del Low Festival, que suma 23 nuevos nombres a su cartel. Entre ellos destacan productores y DJs de electrónica nacionales e internacionales como Alan Braxe, Louisahhh o Miqui Brightside, entre otros.

Este apartado de la programación va a llamarse Beats by Low y ofrece un nuevo enfoque muy diferente dentro de las celebraciones del décimo aniversario de este festival, que un año más se celebrará en Benidorm entre los días 27 y 29 de julio.

Desde luego, los cabezas de cartel de esta programación serán nombres que ya conocíamos como The Chemical Brothers o Vitalic, pero todos estos nombres componen una programación irresistible que dejamos al completo a continuación.

Programación del Beats by Low

The Chemical Brothers, Vitalic ODC Live, Vive La Fête, Moullinex, Alan Braxe, Louisahhh, Alex Metric, Elyella, DJ Coco, Yahaira, Dani Less, Miqui Brightside, Flash Show DJs, Club Gordo Sociedad Ilimitada, Tinglao Showcase, Menta! Showcase, Stereo Old School, Jes Set, Difenders, Freazer, Hal9000, Nando Costa, Isma El, Basstianz, DJ Pegatas, Rêve Disco Club, Kutxu, J-Ribes, Nat Vegas, Miss Deep’In

Todavía quedan nuevos nombres por descubrir para esta edición del Low Festival 2018 y que se darán a conocer en las próximas semanas. Las entradas están en estos momentos a la venta desde 40 € pero volverán a subir de precio esta noche del 14 de junio.