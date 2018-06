Tras anunciar hace varios meses la celebración de varios conciertos con motivo de la celebración del 20 aniversario de la banda, Love of Lesbian han dado a conocer quienes serán los artistas invitados en sus tres próximas actuaciones de los próximos 29 y 30 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid.

Y lo cierto es que la formación, tras haber publicado este pasado mes de mayo la grabación de su última actuación en Madrid que sirvió de cierre a la gira de su último trabajo, El Poeta Halley, titulada El Gran Truco Final, también se encontraba planificando su aniversario este 2018. En este caso, este mes de junio visitarán el Teatro Circo Price hasta en tres ocasiones durante dos días, incluyendo un concierto especial por la tarde el sábado día 30.

De esta forma, la distribución de artistas invitados para el paso de Love Of Lesbian en Madrid queda de la siguiente forma: el viernes 29 de junio Leiva será el encargado de encender las velas de la primera velada y el sábado 30 serán Zahara (pase tarde) y Amaia (pase noche) quienes iniciaran el apagado de un evento que no dudamos será muy especial. Eso sí, éstos tres no serán los únicos que acompañen a la banda catalana… han sugerido que habrá más.

En cuanto a las entradas, todavía quedan disponibles tanto para el viernes 29 como para el pase de tarde del día 30. Su paso por Barcelona (volverán tras su paso por la ciudad condal el pasado 9 de junio) tiene el cartel de “no hay billetes” colgado y para su doble visita a Valencia (en el Palau de les Arts los próximos 14 y 15 de septiembre) todavía puedes adquirir tu entrada.