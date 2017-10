Love of Lesbian acaba la promoción de su último disco con Iván Ferreiro

A finales de noviembre Love of Lesbian terminará su gira de “El Poeta Halley” con tres fechas repartidas entre Barcelona y Madrid. Dichos conciertos serán grabados y publicados en un futuro CD/DVD de directo el próximo año.

Están a punto de acabar la promoción de su último disco, El Poeta Halley, y han querido regalar a su público una versión del tema con el que abre el LP, Planeador. En este caso a la voz de Santi Balmes le acompaña la de Iván Ferreiro que debido a su diferencia tímbrica contrasta con ella de manera fantástica. A los acérrimos puede que no les acabe de encajar pues son muy diferentes y es comprensible.

“El Gran Truco Final”, tal como han llamado al trío de conciertos fin de gira, es el culmen de un tour que los ha llevado a lo largo de decenas de lugares en más de una centena de fechas diferentes. A esto hay que sumar una quincena de precios y un disco de oro por sus ventas, que no es moco de pavo. Tras casi dos años de carretera, Love of Lesbian cerrará este ciclo en el WiZink Center de Madrid el 18 de noviembre y en el Sant Jordi Club de Barcelona los días 24 y 25 de tal mes. Cabe destacar que no quedan entradas para el 25 y que os dejamos la versión de Planeador para que podáis escucharla.