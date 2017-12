“LOVE.” es el nuevo videoclip de Kendrick Lamar

Una gran forma de terminar el año es publicar material inédito con el que dar una alegría a tus fans. Eso es precisamente lo que ha pensado Kendrick Lamar, quien ha estrenado en los últimos días el nuevo video de LOVE. La canción pertenece a su último disco DAMN., que recientemente hemos incluido en el podio de nuestros 50 Mejores Discos Internacionales del año, y cuenta con la colaboración de Zacari.

Estamos ante un videoclip muy sensual y con mucha carga personal, que además supone la quinta entrega audiovisual extraída de este trabajo después de ELEMENT., LOYALTY, DNA. y HUMBLE.

Para este proyecto, Lamar ha contado con la colaboración de Dave Meyers and The little hommies en la dirección y Nathan Scherrer como productor.