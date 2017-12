Los villancicos reinventados por Best Coast, Kevin Morby y Albert Hammond Jr

Amazon ha vuelto a contagiarse del espíritu de la Navidad y ha invitado a numerosos artistas a ponerse lo más festivos posible y hacer una playlist colaborativa con versiones de sus villancicos favoritos.

Por ejemplo, tenemos a Best Coast haciendo una nueva versión del clásico navideño de los Beach Boys Little Saint Nick, algo muy propio para una banda de California como ellos (¿es que hay algo en el mundo más californiano que los Beach Boys?).

También ha participado Kevin Morby, quien ha optado por Blue Christmas, y Albert Hammond, Jr., quien ha elegido The Little Boy That Santa Claus Forgot.

Lo mejor, que nos pongamos a escucharlas y nos olvidemos por unos momentos de las canciones navideñas potencialmente horteras con las que seremos vilmente atacados las siguientes semanas…