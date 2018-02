Los Planetas, nuevos cabezas de cartel en el VIDA FESTIVAL 2018

Si hay una banda considerada como buque insignia del indie en nuestro país, y que cuenta con miles de seguidores y no pocos detractores, esa no es otra que Los Planetas. Y es que o se les ama, o se les odia, y en la friolera de 25 años de carrera no han dejado indiferente a nadie y nos han dejado con no pocos temas que son ya considerados como himnos generacionales del indie partio.

Tras siete años de silencio, nunca antes había transcurrido tanto tiempo entre dos álbumes de Los Planetas, la formación granadina capitaneada por Jota regresa a los escenarios con Zona Temporalmente Autónoma, un trabajo que demuestra el gran estado de forma del grupo y que ha supuesto una nueva evolución en su sonido.

Suponemos que en el set del Vida además de exponernos este Zona Temporalmente Autónoma, no se dejaran en el tintero los grandes hits que todos los fans ansían escuchar en sus conciertos.

Los Planetas serán cabezas de cartel del VIDA Festival y los podremos ver junto con los artistas ya confirmados Franz Ferdinand, St. Vincent, Iron & Wine, Calexico, Nick Mulvey, Curtis Harding, Joe Crepúsculo, Maga, Núria Graham, El Petit de Cal Eril, Oso Leone, La Plata, Vulk y Medalla.

La edición de este año, que cumple su quinto aniversario, tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio del 2018 en Vilanova i la Geltrú, y los abonos se pueden adquirir a través de la web del festival.