Lo que comenzó como un evento a modo de homenaje se ha convertido en una de las citas musicales anuales por excelencia en Aragón. Y no es una frase que haya puesto para quedar bien, es una descripción que el Polifonik Sound se ha ido ganando estos diez últimos años a través de cada una de sus ediciones.

Y es que si has podido asistir a alguna de ellas sabrás que el festival, que este año se celebrará el 22 y 23 de junio de nuevo en Barbastro (Huesca), es aparentemente humilde pero resulta soberbio cuando te sumerges en él.

Un ejemplo de ello es que cada año cambian algún aspecto del festival para intentar aumentar y complementar la experiencia del Polifonik Sound. En 2016, por ejemplo, incluyeron un concurso de DJs para amenizar el medio día previo a la última jornada del festival. Y el año pasado variaron varias cosas: cata de vinos, sesión de DJ en una de las plazas más concurridas de la localidad de la mano de Virginia Díaz (Radio 3) e incluso un concierto acústico externo a los planificados en el recinto ferial.

De todas formas, si estás leyendo esto es porque el 22 y 23 de junio te dejarás ver por Barbastro. Por tanto, lo mejor que puedo hacer es ser funcional e ir a lo que importa. Estos son los 5 consejos para que disfrutes lo máximo posible de uno de los festivales más acogedores de toda la península:

Visit Barbastro

Seamos sinceros, aunque el festival tan sólo dure dos días y hay conciertos durante doce horas durante cada uno de ellos… un rato puedes sacar para hacer un poco de turismo por Barbastro. Visitar la catedral de Santa María de la Asunción, darte una vuelta por el centro, comer o picar en alguno de los bares o restaurantes de la ciudad… si se quiere, se puede. Ve mentalizándote de que te tocará dormir poco, eso sí. Pero bueno, para descansar decentemente ya tendrás la noche del domingo.

Apoyo estratégico y físico

Apartado elemental, querido Watson. Finales de junio, conciertos desde las seis de la tarde e incluso una sesión de Julio Ródenas (Radio 3) el sábado al medio día… va a hacer calor y te va a tocar tomar un poco el sol aunque no quieras. Eso sí, nada te impedirá llevar un look festivalero total.

Si quieres sobrevivir al Polifonik Sound y que la semana siguiente tan sólo te puedas quejar por la tristeza del festival y no de quemazos, ampollas o heridas de guerra de por medio, en tu maleta no pueden faltar: la crema de protección solar, buenas gafas de sol, un calzado adecuado y una rebequita o sudadera que por la noche refresca cuando sales del recinto ferial.

Atardeceres musicales

¿Qué página, blog o web musical no te va a recomendar que veas todas las bandas que puedas? Pero es que, encima, en este caso es totalmente cierto que no deberías perderte casi ningún directo: Lucca, Rural Zombies, Dr. Leen, Pet Fennec, Floridablanca… aunque son bandas poco conocidas, en términos generales, si están en un cartel como el Polifonik es por algo, porque tienen calidad suficiente.

Si tienes la oportunidad, recomendado totalmente no perderse los primeros directos de cada una de las dos jornadas. No podemos no recomendarte estar tranquilamente viendo estos conciertos con el atardecer de fondo y una cerveza en la mano, es que no podemos.

El sábado no te cases con tu cama

Probablemente este sea el consejo que más cuesta dar y llevar a la práctica. Las cosas claras, no vas al Polifonik Sound a dormir, aunque duela. El sábado tienes la oportunidad de disfrutar de un concierto privado de Anni B. Sweet (si has conseguido la invitación) y al medio día, en el pleno centro de Barbastro, podrás tomarte un vermut mientras Julio Ródenas hace de DJ.

Para dormir tienes 363 días, aprovecha el ambiente de Barbastro y que no se te enreden las sábanas el sábado.

Actitud familiar

El ambiente del festival es como una gran familia. Sin problemas para encontrar un buen sitio para ver el concierto del grupo que te gusta, sin colas excesivamente largas en las barras o foodtrucks, los dos escenarios principales se encuentran a menos de un minuto entre uno y otro, el pueblo se vuelca con el Polifonik Sound… sí, todavía quedan festivales que cuidan al público.

Los abonos y entradas de día todavía se encuentran disponibles en la web oficial del festival. En cuanto al abono, que da acceso a las dos jornadas, se encuentra a un precio de 34€. Por otra parte, las entradas de día cuestan 24€. ¿Te veremos en Barbastro?