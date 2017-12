Lori Meyers, Iván Ferreiro o Berri Txarrak, entre otros, también actuarán por Europa en el 10º aniversario de Rock Sin Subtítulos

Rock Sin Subtítulos, la iniciativa cultural que promueve los conciertos de artistas españoles en diversas capitales europeas, celebra su décimo aniversario (¡enhorabuena!).

Para seguir con las celebraciones, han desvelado una segunda tanda de artistas para su programación de 2018: Lori Meyers, Hamlet, Iván Ferreiro, Berri Txarrak, El Niño de la Hipoteca, Rayden, Juanito Makandé y Zoose, que se unen de este modo a los ya confirmados Riot Propaganda, Txarango, Depedro, Morodo, Tote King, El Kanka y La M.O.D.A.

Por si fuese poco, ya nos avisan que hay más, ya que en febrero se cerrará el cartel de esta temporada con más confirmaciones.

Rock Sin Subtítulos es una iniciativa cultural pionera surgida en Londres a finales de 2008 que, desde sus inicios, ha posibilitado y promovido las actuaciones de artistas y grupos musicales españoles, consagrados y emergentes, en diversas capitales europeas como Londres, Dublín, Edimburgo y Berlín.

Esta décima temporada arrancó el pasado mes de octubre en Londres con el concierto de Natos & Waor y le siguieron los mini tours europeos con shows en la capital británica y en Dublín de M Clan y Loquillo (este último, sold out en Dublín).

Os dejamos con la programación de fechas completa:

RIOT PROPAGANDA

Los Chikos del Maíz y Habeas Corpus vuelven a cruzar sus caminos para girar bajo este nombre y presentar en directo su rock combativo.

Londres

Scala – 10 Feb. 2018

TXARANGO

Grupo referente de la música urbana europea y representantes del “sonido Barcelona”. Un espectáculo asegurado de celebración y baile.

Londres

Scala – 10 Marz. 2018

DEPEDRO

Un proyecto transfronterizo del músico Jairo Zavala cargado de influencias de Latinoamérica, África,el Mediterráneo o EEUU.

Londres

Scala – 21 Abr. 2018

IVÁN FERREIRO

Personalísimo escritor de canciones y viejo conocido del panorama musical español, presentará su sèptimo disco ‘Casa’.

Londres – The Grand – 27 Abr. 2018

Dublín – The Button Factory – 28 Abr. 2018

BERRI TXARRAK

Los navarros ofrecen un directo demoledor y canciones cantadas en euskera. Una de las bandas de rock esenciales de nuestro país.

Dublín – The Grand Social – 18 May. 2018

Londres – Scala – 19 May. 2018

LORI MEYERS

Nombre esencial de la escena indie española. En 2018 cumplen veinte años como banda y suman Londres a su tour de celebración.

Londres

The Grand – 26 May. 2018

EL NIÑO DE LA HIPOTECA

Primer cantautuber de habla hispana. Compagina los directos con su canal de YouTube que suma milllones de reproducciones.

Londres

Nambucca – 8 Jun. 2018

MORODO & OKOUMÉ LIONS

Presentará “Hip Hop Sparta” junto a los Okoumé Lions. Un artista esencial a la hora de entender la evolución del Ragga y el Reggae en España.

Londres

Scala – 9 Jun. 2018

EL KANKA

El “cantautor del buen rollo” llega en 2018 con su cuarto LP. Le avalan una gira nacional infinita y un porcentaje de sold outs dificilmente superable.

Dublín – The Button Factory – 28 Sept. 2018

Londres – Scala – 29 Sept. 2018

JUANITO MAKANDÉ

Después de girar con El Canijo de Jerez y el proyecto Estricnina, el gaditano retoma su carrera como solista con nuevo disco y gira.

Dublín – The Button Factory – 19 Oct. 2018

Londres – The Grand – 20 Oct. 2018

HAMLET

Tres décadas de historia avalan a esta banda de metal español. Presentarán su duodécimo trabajo recién salido del horno.

Londres

Nambucca – 26 Oct. 2018

TOTE KING

El hip hop nacional no sería lo mismo sin él, principal ‘culpable’ de que el rap llegara al gran público. Le acompañarán Dj Nexxa y Shotta.

Londres

Scala – 27 Oct. 2018

ZOO

Colectivo musical valenciano que combina rap, ska y rock junto a ritmos electrónicos y letras que tratan política y temas sociales de actualidad.

Londres

Nambucca – 17 Nov. 2018

LA M.O.D.A.

El combo burgalés llevará las canciones de su tercer álbum a Londres y Dublín así como su fusión de estilos folk, blues, rock & roll y punk.

Dublín – The Button Factory – 23 Nov. 2018

Londres – Scala – 24 Nov. 2018

RAYDEN

Pseudónimo de David Martínez Álvarez, artista polifacético que combina el rap con la escritura poética sembrando éxito en ambas áreas.

Londres

Scala – 8 Dic. 2018