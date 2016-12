Lori Meyers, Anni B Sweet y Delorean, al Santander Music Festival

No, no es una inocentada y verdaderamente el Santander Music Festival ha confirmado hoy los nuevos nombres que se suman a su cartel. Lori Meyers, Anni B Sweet y Delorean se suman a las artistas que ya conocíamos por la primera tanda de confirmaciones y que están encabezados por The Vaccines junto a Sidonie, Bigott, Belako y Los Deltonos.

Las entradas para el festival, que tendrá lugar en la capital cántabra entre los días 3 y 5 de agosto de 2017, ya están a la venta a través de su página web. Los precios actualmente son de 55 € para el abono completo, 70 € para el abono más zona de acampada y 120 € para el abono premium, todo ello más gastos de gestión.

Aun así, en las próximas semanas podremos seguir conociendo nuevas incorporaciones a este festival que ya se ha erigido en una de las citas ineludibles del verano musical.

Si tienes algún amigo o amante de la música al que todavía no sabes qué regalar estas Navidades, aquí tienes otra gran opción con la que seguro que acertarás. Santander, verano y buena música. ¿Se puede pedir más?