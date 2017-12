Lorde se plantea cancelar su concierto en Israel tras las críticas de sus fans

Últimamente, todo gran artista que incluye Israel dentro de las fechas de su gira se enfrenta al rechazo y la crítica de numerosos músicos y una parte importante de la sociedad, como bien han comprobado Radiohead y Nick Cave.

Ahora, quien lo está experimentando es la neozelandesa Lorde, quien está considerando cancelar su concierto en Israel del próximo mes de junio después de la reacción en contra de una parte importante de sus fans, quienes lo consideran una forma de apoyar tácitamente las políticas israelís en Palestina.

La situación arrancó después de que dos fans en la nativa Nueva Zelanda de Lorde, Justine Sachs y Nadia Abu-Shanab, que son respectivamente judíos y palestinos, escribieran una emotiva carta abierto a su cantante favorita: “Una actuación en Israel enviaría el mensaje equivocado. Tocar en Tel Aviv será visto como un apoyo a las políticas del gobierno israelí, incluso si no se hace ningún comentario sobre la situación política. Tal efecto no puede deshacerse ni siquiera con la mejor intención y la mejor música“.

Tras recibir numerosos apoyos, Lorde ha escrito un mensaje en Twitter mostrando cómo está abierta también a considerar todas las opciones y agradeciendo el aprendizaje que está sacando de esta experiencia.

Noted! Been speaking w many people about this and considering all options. Thank u for educating me i am learning all the time too 🌸

— Lorde (@lorde) December 21, 2017