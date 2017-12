Lorde finalmente cancela su concierto en Israel

Antes de Nochebuena os contamos la polémica en torno al concierto que Lorde tenía previsto ofrecer en Israel el próximo año, y que tras la presión de un amplio número de seguidores y diversos sectores, se estaba planteando cancelar.

Ahora hemos sabido, a través de un comunicado oficial, que la neozelandesa ya ha tomado una decisión y finalmente no actuará en Tel Aviv el próximo mes de junio, algo que le pedían unos fans a través de una carta abierta que se hizo viral y en la que le pedían no llevar a cabo la actuación y así mostrar su rechazo a las políticas del gobierno israelí, la ocupación de Palestina y el tratamiento del pueblo palestino.

“Hola chicos, sobre este concierto de Israel. He recibido una cantidad abrumadora de mensajes y cartas y he tenido muchas conversaciones con personas que tienen diversos puntos de vista, y creo que la decisión correcta en este momento es cancelar la espectáculo.

Me enorgullezco de ser una joven ciudadana bien informada, y había leído mucho y había buscado muchas opiniones antes de decidir confirmar un concierto en Tel Aviv, pero no estoy demasiado orgullosa de admitir que no lo hice correctamente en este caso.

Para mí visitar esta preciosa parte del mundo ha sido un sueño durante años, y realmente lamentó revertir mi compromiso de venir a tocar para vosotro. Espero que algún día todos podamos bailar juntos.”

Finalmente, Lorde ha tomado esta decisión pese a los intentos del Gobierno israelí para que mantuviese la fecha.