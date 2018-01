Lorde da las gracias por el apoyo a Melodrama tras el drama de los Grammy

Como ya sabemos, los Grammys de este año fueron, al igual que las ediciones de otros premios como los Globos de Oro, ceremonias de reivindicación en defensa de movimientos como el Time’s Up o el Me Too. En esta ocasión, el motivo sería llevar una rosa blandean defensa de las mujeres en estos casos. Con esto también, la artista Kesha presentó su nuevo tema Praying después de un largo tiempo en la sombra debido a los juicios contra su productor por abusos sexuales. Junto con otras artistas femeninas como Camila Cabello, Cyndi Lauper, Bebe Rexha, Andra Day y Julia Michaels, con un mensaje de apoyo y defensa tanto a Kesha como a cualquier mujer que pueda estar pasando por lo mismo.

Pero aunque parece que todo está bien dentro de este ámbito, sigue habiendo polémicas entorno a este tema. En este caso viene de la mano de Lorde y los organizadores de esta 60a ceremonia.

En un principio, la neozelandesa actuaría en la gala de premios por ser candidata a ‘mejor álbum del año‘ junto con otros tres artistas en este caso masculinos Bruno Mars, Childish Gambino, JAY-Z y Kendrick Lamar, pero esta finalmente decidió cancelar su actuación.

Sabemos que esta actuación no iba a ser como solista, sino junto a otros artistas en un tributo coral al artista Tom Petty con el tema American Girl. Esto no ha sido confirmado ni por ella ni por lo organizadores, pero podemos hacernos una idea de lo ocurrido según un tweet de su madre que decía: “De las 899 personas nominadas a los Grammy en los últimos seis años, solo el 9% son mujeres”.

De esta, Billboard publicaba las declaraciones del productor de la emisión de los premios en las que decía: “Estos shows son siempre una cuestión de elecciones; tenemos un cupo que siempre está abarrotado. Ella tenía un gran álbum, y su nominación es un gran honor, pero no podemos incluir a todo el mundo”.

Sin idea de si esto sería falso o no, se publicaba por parte de Shayne Currie, periodista de New Zealand Herald una carta de la artista en la que agradecía el éxito de su último trabajo Melodrama y por creer en artistas femeninas, por lo que alguna idea podemos tener sobre lo ocurrido.