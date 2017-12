Lorde anuncia (por fin) la edición en vinilo de “Melodrama”

Lorde por fin tiene preparada la edición en vinilo de su último disco, Melodrama, que ya se puede encargar tanto en su edición estándar como deluxe. La primera opción viene con su portada, las letras completas de todas las canciones del disco y fotografía a doble página.

So we have a couple options here … standard comes with a beautiful sleeve, full lyrics & a double sided photo page ❤️ pic.twitter.com/SEtM3M779L

— Lorde (@lorde) December 18, 2017