Lollapalooza Berlín anuncia 30 nuevas confirmaciones y estrena ubicación

El Lollapalooza Berlín, que tendrá lugar el 9 y 10 de septiembre de 2017, ha anunciado 30 nuevas confirmaciones y nueva ubicación. El Lollaberlin de este año se llevará a cabo en el Hipódromo Hoppegarten y contará con Foo Fighters, Mumford & Sons y The XX, como cabezas de cartel.

Foo Fighters ha incluído Berlín en su gira de 2017 que incluirá directos en España, Polonia, Letonia, Portugal y Finlandia. En el caso de The XX, su presentación coincidirá con la promoción de su más reciente álbum I See You, luego de un hiato de casi tres años.

Después de alcanzar una asistencia de más de 70.000 espectadores en 2016, Lollapalooza Berlín se prepara para albergar asistentes de todos los rincones de Europa, razón por la que han decidido cambiar de ubicación, y así posicionarse entre la lista de festivales más interesantes del continente, ahora que París se ha sumado a la fiebre del Lolla.

Completan la lista de confirmaciones, el cantautor revelación Michael Kiwanuka, quien interpretará los temas de su más reciente disco Love & Hate, la agrupación colombiana de fusión Bomba Stereo, además del indie rock de Two Door Cinema Club, The Vaccines y Django Django. La oferta electrónica la encabeza Metronomy, quienes estarán acompañados por Hardwell, Marshmello, Oliver Heldens, Galantis, Kungs y Martin Jensen, entre otros.

Las entradas ya están a la venta a través del portal del festival (https://www.lollapaloozade.com). El abono para los dos días tiene un coste de 139€, mientras que las entradas diarias están a la venta por 79€.

La lista de artistas confirmados a continuación: