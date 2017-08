El grupo dance-punk LCD Soundsystem ha apostado por una curiosa manera de hacer llegar al público sus últimos lanzamientos, todos ellos anticipos de su cuarto álbum, American Dream, que verá la luz el próximo 1 de septiembre.

Esta nueva estrategia promocional ha consistido en la instalación de un camión de helados a las afueras del festival Lollapalooza, que tendrá lugar hasta el domingo en el Grant Park de Illinois, en el centro de la ciudad de Chicago. Así, las nuevas canciones de la banda suenan como si fueran la sintonía de este peculiar vehículo, decorado según la recién revelada portada del álbum de LCD Soundsystem -la cuál no ha sido acogida con agrado por los fans-.

El camión de helados tiene, además, su propia cuenta de Twitter, @LCDicecreamtruck, donde la banda hace llamamientos a los propios fans para que se acerquen y tomen un helado gratis mientras descubren sus nuevas canciones.

Heading to #Lolla this weekend? Come find the #LCDicecream truck and listen to a sneak peak of @lcdsoundsystem's new album, American Dream! pic.twitter.com/6l6TtUIWvN

— LCD Ice Cream Truck (@LCDicecream) August 4, 2017