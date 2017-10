Lo nuevo de King Gizzard & the Lizard Wizard “Crumbling Castle”

10 minutos, sí, diez minutos es lo que dura el nuevo tema de la banda de rock psicodélico de Melbourne, King Gizzard y The Lizard Wizard. Después de que este mismo año lanzaran tres álbumes Flying Microtonal Banana, Murder of the Universe y Sketches of Brunswick East (junto con Mild High Club) han lanzado ahora un nuevo single, Crumbling Castle.

El próximo trabajo se llamará, tal y como se prevé, Polygondwanaland, después de que Mackenzie lo filtrase por error en su página de Facebook. Y no solo eso, el grupo ha cambiado la foto de perfil de sus redes sociales. ¿Huele por aquí a nuevo álbum?

La canción en concreto está repleta de encrespados riffs de guitarra, muy en su estilo como canciones anteriores. Esperamos que sean los entrantes a un nuevo trabajo de la banda y que pronto desvelen algo más. Por ahora para ir abriendo boca os dejamos con el tema que recién salido del horno de King Gizzard y The Lizard Wizard.