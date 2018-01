Lo nuevo de Chvrches es ‘Get Out’

Esta mañana, la formación escocesa Chvrches continuaba con su línea de crípticos mensajes, mediante un comunicado en Twitter en el que apuntaban hacia un lugar y una hora: el canal Radio 1 de la BBC y las 7:30PM GMT (horario británico, correspondido con las 8.30PM en España).

Así, hace minutos, la vocalista de Chvrches, Lauren Mayberry, presentaba por vía telefónica un primer adelanto de su próximo álbum en el programa de Annie Mac. Se trata de Get Out y es el primer material que la banda comparte tras su segundo álbum Every Open Eye. A la misma hora, se hacía pública en YouTube una preview de este mismo tema.

Sobre su próximo trabajo, la artista ha comentado que se tratará de “una experiencia más parecida al directo”, lo cuál se podrá comprobar en sus recién confirmadas citas de cara al próximo verano –Primavera Sound, NOS Alive, TRNSMT o el Governors Ball–.

Para este tercer álbum, Chvrches se han juntado con el productor Greg Kurstin (Adele, Beck, The Shins), el cuál “conectó muy bien con su sonido”, según Mayberry, empujándoles a arriesgarse con el sonido del trabajo. Pese a escribir las canciones en los seis primeros meses, el trabajo con Kurstin se extendió a lo largo de los dos últimos años.

Escúchalo entero aquí.