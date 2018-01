Llegó 2018 y los Gallagher se odian de nuevo

¿De verdad creíais que la tregua navideña de los hermanos Gallagher iba a durar? ¿Con lo rentable que son sus continuas discusiones y cruces de declaraciones mientras siguen acaparando tiempo y artículos en los medios de comunicación? Por supuesto que no, y como siempre ha sido Liam, el más bocazas (aunque es difícil medirlo) de los dos, quien ha anunciado que la guerra de los Gallagher se renueva.

Por lo visto, Liam se ha enfadado por unas declaraciones de su hermano en las que criticaba a los cantantes que no componen sus propios temas, entre los que destacaba varios nombres como los de su propio hermano, Richard Ashcroft, Ed Sheeran o Harry Styles, quienes tienen detrás un “ejército de compositores”, frente a la autenticidad que representan los cantantes-compositores como Paul Weller, Johnny Marr o, como no podía ser de otro modo, él mismo.

Tras enterarse de estas declaraciones, Liam ha explotado en twitter desde Australia, donde está de gira en estos momentos, como muestran estos tweets:

Dig me out all day long rkid but Richard Ashcroft pisses all over you and the 2 Ronnie's every day of the wk as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 7, 2018

When was the last time you and your purists had a HIT you and and the purple rinse brigade PARK THE BUS boring boring boring boring boring — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 7, 2018

And as for it being undignified to play stadiums at 50 its a lot more undignified to be supporting the undignified in stadiums RHCP U2 blah — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 7, 2018

The day the smiths split up he parked the bus the day he broke up the Jam he parked the bus the day he broke up oasis he parked the bus LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 7, 2018

No wonder there all bum chums too much the guilty bus — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 7, 2018

That's what happens when you want total control you end up out of control as you fucking were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 7, 2018

Aunque el tweet definitivo llegó en forma de respuesta a un fan que preguntaba por la tregua navideña que parecía haber vuelto a unir a los hermanos, a lo que respondió con un contundente “¡Que le jodan a la tregua!”.

Fuck the truce — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 7, 2018

Ya sabes, si habías pedido al año nuevo que te trajese una gira de unos reformados Oasis, parece que vas a tener que seguir esperando…